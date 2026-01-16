Per il carrello della spesa aumenti del 24% dal 2021 Le opposizioni | Rincari drammatici e il governo è immobile

Dal 2021 al 2025, i prezzi al consumo in Italia sono cresciuti del 17,1%, con un aumento del 24% nel costo del carrello della spesa. Le opposizioni evidenziano come i rincari colpiscano duramente le famiglie, sottolineando l’immobilismo del governo di fronte a queste difficoltà. Un incremento che rende più complesso affrontare le esigenze quotidiane e riflette una situazione economica in continua evoluzione.

Dal 2021 al 2025 i prezzi al consumo in Italia sono aumentati complessivamente del 17,1%, ma per i beni essenziali la corsa è stata molto più intensa. I dati Istat aggiornati a dicembre dello scorso anno consentono di tirare le somme e evidenziano per il “ carrello della spesa” un rincaro cumulato del 24%, mentre i beni energetici sono saliti del 34,1%. Dati che fotografano la perdita di potere d’acquisto subìta dalle famiglie negli ultimi cinque anni e che nei giorni scorsi hanno spinto l’ Autorità garante della concorrenza ad avviare un’indagine sui prezzi dei prodotti alimentari nella grande distribuzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

