Per i politici norvegesi dare a Trump la medaglia del premio Nobel per la Pace è assurdo

I leader politici norvegesi hanno espresso un giudizio unanime contro la decisione di María Corina Machado di assegnare a Donald Trump il premio Nobel per la Pace. Secondo loro, tale gesto è inappropriato e poco coerente con il senso originario del riconoscimento, ritenendo che l’ex presidente statunitense si presenti come un esibizionista e si attribuisca meriti non suoi. La vicenda ha suscitato diverse reazioni nel panorama internazionale.

I leader politici norvegesi stanno condannando all’unanimità la decisione della leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado di consegnare la il proprio premio Nobel per la Pace a Donald Trump, accusando il presidente degli Stati Uniti di essere un «classico esibizionista», che si attribuisce il merito del lavoro altrui. L’ex deputata ha consegnato la sua medaglia a Trump alla Casa Bianca giovedì «in riconoscimento del suo impegno unico per la nostra libertà». Diverse ore dopo, Trump ha scritto su Truth Social: «Machado mi ha consegnato il suo premio Nobel per la pace per il lavoro che ho svolto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Per i politici norvegesi, dare a Trump la medaglia del premio Nobel per la Pace è “assurdo” Leggi anche: Venezuela, Machado regala a Trump la medaglia del Premio Nobel Leggi anche: Machado consegna la medaglia del Premio Nobel a Trump, ma Oslo precisa che non è trasferibile Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Groenlandia, Nato: «Minaccia nell’Artico cresce». Le contromisure che l’Europa studia per fermare Trump; Ora L’Avana ha paura, tutti uccisi i cubani della scorta di Maduro; Paesi nordici contro Trump, 'in Groenlandia nessuna nave russa o cinese'; María Corina Machado vuole dare il suo Nobel per la Pace a Trump. Per i politici norvegesi, dare a Trump la medaglia del premio Nobel per la pace è “assurdo” - I leader politici norvegesi stanno condannando all’unanimità la decisione della leader dell’opposizione venezuelana María ... msn.com

I politici norvegesi condannano l'accettazione da parte di Trump della medaglia del premio Nobel per la pace - I leader affermano che l'onore non può essere trasferito e avvertono che il gesto mina la credibilità del riconoscimento. gamereactor.it

Nobel per la pace, Trump "sconfitto": come reagirà? L'ombra delle ritorsioni sulla Norvegia (che teme nuovi dazi): «Dobbiamo essere pronti a tutto» - Donald Trump non ha vinto il premio Nobel per la Pace, finito nelle mani dell'attivista venezuelana Maria Machado. ilgazzettino.it

Ecco alcuni momenti di questo 2025: dall’inaugurazione della mostra di Munch con Sua Maestà la Regina Sonja e il Presidente Sergio Mattarella a diverse visite di politici norvegesi; la partenza dell’Ambasciatore Johan Vibe e l’arrivo del nuovo Ambasciatore - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.