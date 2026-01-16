Per i politici norvegesi dare a Trump la medaglia del premio Nobel per la Pace è assurdo

Da metropolitanmagazine.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I leader politici norvegesi hanno espresso un giudizio unanime contro la decisione di María Corina Machado di assegnare a Donald Trump il premio Nobel per la Pace. Secondo loro, tale gesto è inappropriato e poco coerente con il senso originario del riconoscimento, ritenendo che l’ex presidente statunitense si presenti come un esibizionista e si attribuisca meriti non suoi. La vicenda ha suscitato diverse reazioni nel panorama internazionale.

I leader politici norvegesi stanno condannando all’unanimità la decisione della leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado di consegnare la il proprio premio Nobel per la Pace a Donald Trump, accusando il presidente degli Stati Uniti di essere un «classico esibizionista», che si attribuisce il merito del lavoro altrui. L’ex deputata ha consegnato la sua medaglia a Trump alla Casa Bianca giovedì «in riconoscimento del suo impegno unico per la nostra libertà». Diverse ore dopo, Trump ha scritto su Truth Social: «Machado mi ha consegnato il suo premio Nobel per la pace per il lavoro che ho svolto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

per i politici norvegesi dare a trump la medaglia del premio nobel per la pace 232 assurdo

© Metropolitanmagazine.it - Per i politici norvegesi, dare a Trump la medaglia del premio Nobel per la Pace è “assurdo”

Leggi anche: Venezuela, Machado regala a Trump la medaglia del Premio Nobel

Leggi anche: Machado consegna la medaglia del Premio Nobel a Trump, ma Oslo precisa che non è trasferibile

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Groenlandia, Nato: «Minaccia nell’Artico cresce». Le contromisure che l’Europa studia per fermare Trump; Ora L’Avana ha paura, tutti uccisi i cubani della scorta di Maduro; Paesi nordici contro Trump, 'in Groenlandia nessuna nave russa o cinese'; María Corina Machado vuole dare il suo Nobel per la Pace a Trump.

politici norvegesi dare trumpPer i politici norvegesi, dare a Trump la medaglia del premio Nobel per la pace è “assurdo” - I leader politici norvegesi stanno condannando all’unanimità la decisione della leader dell’opposizione venezuelana María ... msn.com

politici norvegesi dare trumpI politici norvegesi condannano l'accettazione da parte di Trump della medaglia del premio Nobel per la pace - I leader affermano che l'onore non può essere trasferito e avvertono che il gesto mina la credibilità del riconoscimento. gamereactor.it

Nobel per la pace, Trump "sconfitto": come reagirà? L'ombra delle ritorsioni sulla Norvegia (che teme nuovi dazi): «Dobbiamo essere pronti a tutto» - Donald Trump non ha vinto il premio Nobel per la Pace, finito nelle mani dell'attivista venezuelana Maria Machado. ilgazzettino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.