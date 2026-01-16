Per i 200 anni di Le Figaro l' attrice illumina il Grand Palais con un tailleur nero firmato Saint Laurent | elegante trasparente audace

N el cuore di Parigi, sotto la monumentale vetrata del Grand Palais, Monica Bellucci torna a fare ciò che le riesce meglio: trasformare l’eleganza in magnetismo. In occasione della serata inaugurale per festeggiare i 200 anni di Le Figaro, l’attrice ha scelto il nero assoluto: un completo sartoriale firmato Saint Laurent, capace di farla brillare accanto a icone del cinema francese come Isabelle Huppert e Arielle Dombasle. A 61 anni, Bellucci continua a essere modello di femminilità e bellezza autentica. L’attrice non sfida il tempo, ma lo attraversa senza negarlo. Il suo stile ha stregato il pubblico e i social sono esplosi: «La più bella del mondo», «migliora con il tempo», «icona assoluta come Sophia Loren». 🔗 Leggi su Iodonna.it

