Per Autori del territorio a Rivignano Il mulino dei pioppi di Giuseppe Bertoli

Mercoledì 21 gennaio alle ore 17.00, presso le scuole medie di Rivignano, si terrà l'incontro nell'ambito di

Mercoledì 21 gennaio ore 17.00, presso la sede delle scuole medie di Rivignano, nell' ambito di "Autori del territorio", l'Ute Rivignano -Teor presenta Giuseppe Bertoli con il suo romanzo Il mulino dei pioppi neri. Il libro è un'opera nuova di un autore poliedrico, che nella sua vita “normale”, ha dimostrato la capacità di aprirsi ai temi, per lui più interessanti, del piccolo mondo che lo circondava. Ed era un mondo forse chiuso, ma nel contempo vivo, quello del suo paese, Palazzolo dello Stella, vissuto magari all' ombra dell'ambiente ecclesiastico, che sapeva allora coniugare, senza troppo stress, fede e socialità. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

