Pedro Felipe Juve non solo l’Hellas Verona | un altro club di Serie A sulle tracce del giovane difensore bianconero
Oltre all’Hellas Verona, anche un altro club di Serie A sta monitorando Pedro Felipe Juve, giovane difensore della Juventus. La società interessata valuta le potenzialità del giocatore per valutare eventuali opportunità di prestito o acquisizione. La situazione rimane sotto osservazione, mentre il club continua a seguire con attenzione lo sviluppo della giovane promessa.
Pedro Felipe Juve, un altro club di Serie A sulle tracce del giovane difensore bianconero oltre all’Hellas Verona. Vediamo di quale si tratta. La Juventus è impegnata su più fronti in questa finestra di mercato, con una particolare attenzione rivolta alla gestione strategica dei talenti in uscita dalla seconda squadra. L’ultimo nome finito prepotentemente al centro delle trattative è quello di Pedro Felipe, che sembra ormai pronto a fare un’esperienza importante altrove. La novità rilevante emersa nelle ultime ore è che c’è anche il Sassuolo sulle tracce del giocatore. Il club neroverde ha effettuato dei sondaggi approfonditi per il difensore classe 2004, inserendosi con decisione in una corsa che vede già attiva una concorrente della massima serie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
