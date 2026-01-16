Pazienti in coda al gelo per ritirare farmaci salvavita al Cervello via ai lavori in sala d' attesa

La direzione dell'ospedale Villa Sofia–Cervello ha avviato interventi nella sala d’attesa dopo le segnalazioni di pazienti in coda al freddo per il ritiro di farmaci salvavita. L’azienda ha risposto prontamente alle criticità evidenziate dall’Associazione Amici Ets, impegnandosi a migliorare le condizioni di attesa e garantire un servizio più adeguato ai pazienti.

La direzione strategica dell'azienda ospedaliera Villa Sofia–Cervello, a seguito della segnalazione avanzata dall’Associazione Amici Ets ha provveduto ad attivarsi con immediatezza per una verifica puntuale delle criticità evidenziate, ovvero le attese dei pazienti al freddo e sotto la pioggia per ritirare farmacia salvavita. "Le difficoltà segnalate - si legge in una nota - sono state oggetto di un approfondimento e hanno determinato l’avvio di interventi mirati, volti all’implementazione di concrete migliorie organizzative e strutturali, nell’esclusivo interesse dei pazienti e della qualità dell’assistenza". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

