Paziente morì dopo un esame in ospedale | medico non dovrà risarcire all' Ausl 480 mila euro di danni

Un caso di responsabilità medica ha portato alla decisione che il medico del Pronto soccorso non dovrà restituire i 480 mila euro di risarcimento richiesti dall’Ausl Romagna. La vicenda riguarda la morte di un paziente dopo un esame in ospedale, e l’ente aveva inizialmente richiesto un risarcimento. La sentenza evidenzia l’assenza di responsabilità diretta del medico nel decesso.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.