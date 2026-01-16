Paziente morì dopo un esame in ospedale | medico non dovrà risarcire all' Ausl 480 mila euro di danni

Un caso di responsabilità medica ha portato alla decisione che il medico del Pronto soccorso non dovrà restituire i 480 mila euro di risarcimento richiesti dall’Ausl Romagna. La vicenda riguarda la morte di un paziente dopo un esame in ospedale, e l’ente aveva inizialmente richiesto un risarcimento. La sentenza evidenzia l’assenza di responsabilità diretta del medico nel decesso.

L'Ausl Romagna gli chiedeva 480 mila euro dopo aver erogato un risarcimento per la morte di un paziente, ma il medico del Pronto soccorso che lo ebbe in cura non dovrà restituire quella somma. È quanto ha stabilito la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna, che con una.

