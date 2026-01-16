Passerella sulle Cassandre | oltre 70 mila passaggi in nove mesi

La passerella sulle Cassandre, situata lungo l’itinerario ad anello da Sondrio, ha registrato oltre 70.000 passaggi in nove mesi. Apprezzata in ogni stagione, questa passeggiata offre panorami suggestivi e un’esperienza alla portata di tutti. Progettata per essere ulteriormente sviluppata, rappresenta un collegamento tra i punti più affascinanti della zona, integrando natura e paesaggio urbano in un percorso che invita a scoprire la bellezza del territorio.

Piace in tutte le stagioni, è sempre più apprezzato e sarà ulteriormente sviluppato: l'itinerario ad anello che da Sondrio sale verso Mossini, fino a raggiungere la passerella sulle Cassandre, godere dello splendido panorama e proseguire verso Ponchiera, per poi tornare in centro città. Inaugurato alla fine del 2021, il ponte ciclopedonale, inserito nella via dei terrazzamenti, misura 146 metri di lunghezza e 3 di larghezza.

