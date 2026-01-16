Parma vs Genoa ventunesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Parma e Genoa si affrontano nella ventunesima giornata della Serie A 2025/2026. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, impegnate nella lotta per la salvezza. I ducali cercano punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i liguri mirano a consolidare la posizione in classifica. Ecco le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro.
Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Entrambe sono alle prese con l’obiettivo salvezza, perchè i ducali cercano punti pesanti per distanziare la zona rossa, e i liguri puntano chi li precede in classifica. Parma vs Genoa si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 12.30 presso lo stadio Tardini. PARMA VS GENOA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per gli emiliani la vittoria sul campo del Lecce e il pareggio a Napoli hanno dato respiro portandosi a quota 22 punti e lasciandosi qualche avversario alle spalle. La squadra di Cuesta deve continuare su questa strada per cercare di mantenere o possibilmente allungare il vantaggio sulla zona retrocessione che ora è di otto punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche: Pisa-Atalanta, ventunesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Udinese vs Inter, ventunesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Parma-Genoa: info biglietti; Serie A. La Juve fa la manita alla Cremonese e aggancia Napoli e Roma. Genoa-Cagliari 3-0 - Aggiornamento del 13 Gennaio delle ore 01:40; 20ª giornata: il ritorno parte con Inter-Napoli; Dove vedere il recupero Napoli-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni.
Parma-Genoa: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 21ª giornata di Serie A. fantacalcio.it
Parma-Genoa: info biglietti - Genoa, valida per la ventunesima giornata del campionato Serie A Enilive (domenica 18 gennaio, ore 12:30), è in programma a parti ... sportparma.com
Pronostico Parma vs Genoa – 18 Gennaio 2026 - Al Stadio Ennio Tardini si apre la domenica di Serie A con il match delle 12:30 del 18 Gennaio 2026 tra Parma e Genoa. news-sports.it
Parma-Genoa ... venerdì, sabato e ... ci sei TU! FORZA GRIFONE - facebook.com facebook
Genoa: due rientri in vista del Parma, Onana e Cornet x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.