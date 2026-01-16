Parma vs Genoa ventunesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Parma e Genoa si affrontano nella ventunesima giornata della Serie A 2025/2026. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, impegnate nella lotta per la salvezza. I ducali cercano punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i liguri mirano a consolidare la posizione in classifica. Ecco le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro.

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Entrambe sono alle prese con l’obiettivo salvezza, perchè i ducali cercano punti pesanti per distanziare la zona rossa, e i liguri puntano chi li precede in classifica. Parma vs Genoa si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 12.30 presso lo stadio Tardini. PARMA VS GENOA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per gli emiliani la vittoria sul campo del Lecce e il pareggio a Napoli hanno dato respiro portandosi a quota 22 punti e lasciandosi qualche avversario alle spalle. La squadra di Cuesta deve continuare su questa strada per cercare di mantenere o possibilmente allungare il vantaggio sulla zona retrocessione che ora è di otto punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

