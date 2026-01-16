Parma-Genoa probabili formazioni | le scelte di Cuesta e De Rossi

Il match tra Parma e Genoa, in programma domenica 18 gennaio 2026, mette di fronte due squadre alla ricerca di continuità nel campionato di serie A. Dopo la vittoria casalinga contro il Cagliari, il Genoa si prepara ad affrontare la trasferta a Parma, con le probabili formazioni che vedono Cuesta e De Rossi protagonisti. Una sfida importante per entrambe le squadre per consolidare le rispettive posizioni in classifica.

Reduce dalla vittoria casalinga contro il Cagliari nella prima giornata di ritorno di serie A, il Genoa fa visita al Parma domenica 18 gennaio 2026. Calcio d'inizio alle 12.30, arbitra Pairetto. La trasferta è vietata ai tifosi ospiti per gli scontri avvenuti prima di Genoa-Inter. Gli emiliani ne vengono invece dal pari 0-0 con il Napoli e hanno al momento tre punti in più del Genoa in classifica. Stessa situazione che c'era prima della partita con il Cagliari: anche in questo caso una vittoria rossoblu significherebbe agganciare gli avversari in classifica. All'andata, lo scorso 19 ottobre, finì 0-0. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

