Parigi e Berlino vanno in Groenlandia Crosetto | Sembra una barzelletta
Parigi e Berlino inviano missioni in Groenlandia, segnando l’inizio di attività nel vasto territorio artico. Mentre i tedeschi puntano il dito contro Russia e Cina, Macron accusa ancora Trump di colonialismo. Questi sviluppi riflettono un crescente interesse internazionale per la regione, con implicazioni geopolitiche e ambientali che meritano attenzione. La presenza crescente in Groenlandia evidenzia le tensioni e le strategie di diversi Paesi in un contesto globale in evoluzione.
Primi drappelli nell’Artico. I tedeschi incolpano russi e cinesi, Macron accusa ancora di colonialismo Trump. Che però ha svegliato la Nato, tanto che Mosca ammette: «Siamo preoccupati». Oggi delegati Usa dai danesi. La ministra di Nuuk scoppia quasi a piangere durante un’intervista, Donald Trump assicura che «si troverà una soluzione». Di certo, il vertice a Washington con i rappresentanti di Groenlandia e Danimarca da un lato, Marco Rubio e JD Vance dall’altro, non ha sbloccato l’impasse sull’isola artica, di cui la Casa Bianca rivendica il possesso. Anzi, il premier danese, Mette Frederiksen, conferma che «l’ambizione americana rimane intatta». 🔗 Leggi su Laverita.info
