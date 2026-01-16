Parigi e Berlino vanno in Groenlandia Crosetto | Sembra una barzelletta

Parigi e Berlino inviano missioni in Groenlandia, segnando l’inizio di attività nel vasto territorio artico. Mentre i tedeschi puntano il dito contro Russia e Cina, Macron accusa ancora Trump di colonialismo. Questi sviluppi riflettono un crescente interesse internazionale per la regione, con implicazioni geopolitiche e ambientali che meritano attenzione. La presenza crescente in Groenlandia evidenzia le tensioni e le strategie di diversi Paesi in un contesto globale in evoluzione.

