Parco nuovo per Avenza Un altro ’articolo 21’

A Avenza nasce il nuovo parco ‘Ragazzi del ‘44’, segnando l’avvio di un progetto legato all’articolo 21 del marmo. Questa iniziativa prevede concessioni in cambio di interventi di pubblica utilità, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla riqualificazione del territorio. Il parco rappresenta un passo importante nel percorso di valorizzazione e miglioramento degli spazi pubblici, promuovendo un approccio responsabile e condiviso alla gestione delle risorse locali.

Con il parco ‘Ragazzi del ‘44’ di Avenza parte un altro progetto legato all’articolo 21 del marmo, quello delle concessioni in cambio di progetti di pubblica utilità. Un investimento da 125mila euro presentato dalla ‘Società escavazione marmi Lorano II’. In questi giorni palazzo civico ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) e a la società Lorano II potrà procedere con la redazione e la successiva presentazione del Piano di fattibilità tecnico economica dell’opera, passaggio propedeutico per arrivare poi al progetto esecutivo e alla realizzazione dei lavori. I lavori al parco ‘Ragazzi del ‘44’ prevedono un recupero dell’area verde con un nuovo manto erboso e piante di oleandro, una nuova area gioco per i più piccoli, una rampa per migliorare l’accesso al parco, una nuova recinzione dello sgambatoio e di tutti i percorsi interni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parco nuovo per Avenza. Un altro ’articolo 21’ Leggi anche: Nuovo verde per il parco Rossani: piantati altri 21 alberi, sono il dono di un'associazione Leggi anche: Il primo gennaio ad Assisi si scende in piazza per "Alberto Trentini libero": sit in con sindaco e Articolo 21 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Parco nuovo per Avenza. Un altro ’articolo 21’; Avenza: più giochi, più panchine, più socialità: il parco ‘Ragazzi del ’44’ riprende vita. Parco nuovo per Avenza. Un altro ’articolo 21’ - Con 125mila euro sarà risistemato lo spazio verde per bambini e anziani. lanazione.it

Avenza: più giochi, più panchine, più socialità: il parco 'Ragazzi del '44' riprende vita - Carrara) ha approvato il documento unico alla progettazione presentato dalla ‘Società escavazione marmi Lorano II’, legato alla sottoscrizione della conv ... msn.com

Nuovo bando "Parco Agrisolare" - quarta edizione, recentemente attivato dal Ministero dell'Agricoltura con Decreto del 17 dicembre 2025: si tratta dell'ultima opportunità PNRR dedicata alle imprese agricole e agroindustriali per l'installazione di impianti fotovo facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.