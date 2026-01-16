Parco museo miniere | La missione è chiara

Il Parco Museo Miniere rappresenta un patrimonio culturale e storico di grande valore per Piancastagnaio. Pierluigi Piccini, assessore al turismo, chiarisce che lo sviluppo turistico del sito non rientra nelle competenze commissariali, ma richiede un impegno condiviso tra istituzioni e comunità per valorizzare al meglio questa risorsa. La collaborazione e la chiarezza sono fondamentali per promuovere un turismo sostenibile e rispettoso del territorio.

Pierluigi Piccini, assessore al turismo del Comune di Piancastagnaio, replica all'articolo uscito ieri su queste pagine "Parco Museo Miniere I piani di Tognoli" specificando e spiegando che il turismo non è una competenza commissariale. "Da assessore al turismo del Comune di Piancastagnaio - spiega Piccini - richiamo un principio semplice, ma decisivo: nelle politiche pubbliche contano i fatti e le competenze attribuite, non le intenzioni. In queste settimane si è affermata l'idea che il Parco Museo delle Miniere del Monte Amiata possa svolgere un ruolo diretto di rilancio turistico legato alle proprie attività.

#AMUSEAPP per i più piccoli! Al Parco Museo Minerario anche i bambini da 4 a 6 anni potranno fare la visita a bordo del trenino facebook

Nuovi Orari dal 7 Gennaio al 30 Giugno: il Parco #Museo Minerario resterà aperto sabato e domenica ore 9.30-12.30 e 15.30-18.30. Negli altri giorni su richiesta per gruppi di minimo 10 persone. #SCONTO 20% PER SCOLARESCHE a Gennaio e Febbra x.com

