Parco museo miniere | La missione è chiara

Da lanazione.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parco Museo Miniere rappresenta un patrimonio culturale e storico di grande valore per Piancastagnaio. Pierluigi Piccini, assessore al turismo, chiarisce che lo sviluppo turistico del sito non rientra nelle competenze commissariali, ma richiede un impegno condiviso tra istituzioni e comunità per valorizzare al meglio questa risorsa. La collaborazione e la chiarezza sono fondamentali per promuovere un turismo sostenibile e rispettoso del territorio.

Pierluigi Piccini, assessore al turismo del Comune di Piancastagnaio, replica all’articolo uscito ieri su queste pagine "Parco Museo Miniere I piani di Tognoli" specificando e spiegando che il turismo non è una competenza commissariale. "Da assessore al turismo del Comune di Piancastagnaio - spiega Piccini - richiamo un principio semplice, ma decisivo: nelle politiche pubbliche contano i fatti e le competenze attribuite, non le intenzioni. In queste settimane si è affermata l’idea che il Parco Museo delle Miniere del Monte Amiata possa svolgere un ruolo diretto di rilancio turistico legato alle proprie attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

parco museo miniere la missione 232 chiara

© Lanazione.it - Parco museo miniere: "La missione è chiara"

Leggi anche: Parco Museo Miniere. I piani di Tognoli

Leggi anche: Parco Miniere, Capocchi smentisce: "La sede non trasloca ad Abbadia"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Parco museo miniere: La missione è chiara.

parco museo miniere missioneParco museo miniere: "La missione è chiara" - L’assessore Piccini: "Il turismo non è una competenza commissariale ma spetta alla Comunità d’Ambito Amiata, responsabile verso i territori" . lanazione.it

The Apocalypse That Never Came: Life in the Year 1000 (Sleep Documentary)

Video The Apocalypse That Never Came: Life in the Year 1000 (Sleep Documentary)

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.