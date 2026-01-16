Parcheggio Amts l’assessore Coppolino | Controlli intensificati su piazza Borsellino

Su richiesta dell’Assessore alla Polizia Municipale e Viabilità Carmelo Coppolino, la polizia locale ha rafforzato i controlli nel parcheggio Amts di piazza Borsellino. Questa misura mira a garantire il rispetto delle norme e a rispondere alle segnalazioni sulla presenza di soggetti che pretendono il pagamento. Le attività di presidio intendono assicurare maggiore sicurezza e ordine nell’area, mantenendo alta l’attenzione sulle pratiche di accesso e sosta.

