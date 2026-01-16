Parcheggio Amts l’assessore Coppolino | Controlli intensificati su piazza Borsellino
Su richiesta dell’Assessore alla Polizia Municipale e Viabilità Carmelo Coppolino, la polizia locale ha rafforzato i controlli nel parcheggio Amts di piazza Borsellino. Questa misura mira a garantire il rispetto delle norme e a rispondere alle segnalazioni sulla presenza di soggetti che pretendono il pagamento. Le attività di presidio intendono assicurare maggiore sicurezza e ordine nell’area, mantenendo alta l’attenzione sulle pratiche di accesso e sosta.
Su direttiva dell’Assessore alla polizia municipale e viabilità Carmelo Coppolino, la polizia locale ha intensificato le attività operative di presidio e controllo nel parcheggio Amts di piazza Borsellino, a seguito delle segnalazioni relative alla presenza di soggetti che impongono il pagamento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Parcheggio Amts “Borsellino”, Bonaccorso (Pd ): "Gli abusivi impongono il pizzo ai cittadini"
Leggi anche: Dal prossimo 8 dicembre i bus Amts si spostano da piazza Borsellino alla stazione centrale
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.