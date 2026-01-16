Panetta e l’Inps smentiscono di nuovo Landini sui 25 miliardi rubati ai lavoratori

Panetta e l’Inps hanno nuovamente smentito le affermazioni di Landini riguardo ai presunti “25 miliardi rubati” ai lavoratori. La giornata di ieri è stata dedicata a un approfondimento sul tema salari e fiscal drag, contribuendo a chiarire i punti critici e a promuovere un dialogo più informato sulle questioni economiche e salariali in Italia.

Ieri è stata un’importante giornata di formazione per Maurizio Landini sul tema salari e fiscal drag. Il leader della Cgil, da molto tempo, ripete che il potere d’acquisto dei lavoratori è stato eroso dal drenaggio fiscale, il meccanismo che attraverso le aliquote progressive e in presenza di inflazione fa aumentare la pressione fiscale: 25 miliardi di tasse in più che i lavoratori hanno pagato e che il governo si è tenuto. Si tratta, come più volte spiegato, di una falsità. Il fiscal drag ovviamente c’è stato, soprattutto negli anni post-Covid di alta inflazione, ma è stato restituito più che integralmente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Panetta e l’Inps smentiscono (di nuovo) Landini sui “25 miliardi rubati” ai lavoratori Leggi anche: Facility Management, un settore da 25 miliardi di euro e 300.000 lavoratori in rapida espansione Leggi anche: Salari, Landini bocciato da 30 economisti della Bce sulla “bufala” dei 25 miliardi tolti dal governo Meloni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Panetta e l'Inps smentiscono (di nuovo) Landini sui “25 miliardi rubati” ai lavoratori - Se gli stipendi netti sono aumentati molto di più di quelli lordi vuol dire che la contrattazion ... ilfoglio.it

Salari in Italia, aumenti insufficienti: stipendi crescono ma il potere d’acquisto cala ancora. Rapporto Inps e allarme Panetta x.com

Rapporto Inps sui salari: tra 2014 e 2024 retribuzioni in aumento ma sotto l’inflazione. Divari tra pubblico e privato, gender pay gap e potere d’acquisto in calo. Allarme anche del Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta facebook

