Un ex dipendente accusa il titolare di un panificio di Reggio Emilia di aver subito una palpeggiata sul luogo di lavoro. La difesa respinge le accuse definendole calunnie. L’uomo è ora imputato per violenza sessuale aggravata, in un procedimento che si svolge nel rispetto delle procedure legali. La vicenda solleva questioni di tutela sul luogo di lavoro e di rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

Reggio Emilia, 16 gennaio 2026 – Il titolare di un panificio in centro storico è imputato per il reato di violenza sessuale, con l’aggravante di averla commessa ai danni di una dipendente. Udienza preliminare davanti al giudice Gambarati. Per lui, difeso dall’avvocato Alessandro Nizzoli, ieri mattina si è aperta l’udienza preliminare davanti al giudice Matteo Gambarati. La donna, una reggiana di 30 anni, si è costituita parte civile tramite l’avvocato Gianluigi Iembo, che la assiste insieme all’avvocato Alessandro Occhinegro. L’episodio contestato, per il quale lei ha sporto denuncia ai carabinieri, risale al 4 aprile 2024 e sarebbe avvenuto all’interno dell’attività commerciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Palpeggiata dal fornaio sul lavoro”: l’accusa dell’ex dipendente. La difesa: “Calunnie”

Leggi anche: Delitto di Garlasco, scontro sul Dna tra consulenti dell'accusa e della difesa

Leggi anche: Dipendente comunale accusa: "Il rimprovero del sindaco mi ha mandato dal medico". La replica: "C'era stato un errore grave"