Sono state annunciate le convocazioni dell’Italia per gli Europei di pallanuoto femminile, in programma a Madeira dal 26 gennaio al 5 febbraio 2026. Il Setterosa riaccoglie le atlete Tabani e Marletta, in vista di questa importante competizione internazionale. La preparazione delle squadre prosegue con attenzione, in un contesto di crescente interesse per il settore.

Prosegue il countdown in vista dei Campionati Europei 2026 di pallanuoto femminile, che si svolgeranno nell’isola di Madeira (in Portogallo) dal 26 gennaio al 5 febbraio. La Nazionale italiana sta effettuando l’ultima fase della preparazione al Centro Federale di Ostia e si appresta ad affrontare un doppio test match ravvicinato con l’Olanda prima di volare a Funchal per la rassegna continentale. Il Setterosa sfiderà le campionesse d’Europa in carica ad Ostia mercoledì 21 (ore 19.00) e giovedì 22 gennaio (ore 20.00) per verificare lo stato di forma del gruppo e affinare gli ultimi dettagli in vista del primo grande evento del 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, le convocate dell’Italia per gli Europei. Il Setterosa riaccoglie Tabani e Marletta

Leggi anche: Pallanuoto, le convocate dell’Italia per il raduno verso gli Europei: tornano Tabani e Marletta

Leggi anche: Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per il raduno di Ostia: Setterosa ridotto a 17 elementi in vista degli Europei

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pallanuoto, le convocate dell’Italia per gli Europei. Il Setterosa riaccoglie Tabani e Marletta - Prosegue il countdown in vista dei Campionati Europei 2026 di pallanuoto femminile, che si svolgeranno nell'isola di Madeira (in Portogallo) dal 26 ... oasport.it

Europei di Funchal. Le convocate e ultimi test match con l'Olanda - Un rinnovato Setterosa, che è in preparazione al Centro Federale di Ostia Polo Acquatico Frecciarossa, è pronto per salpare verso l'oceano Atlantico e la diciannovesima edizione degli Europei di palla ... federnuoto.it

Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per il raduno di Ostia: Setterosa ridotto a 17 elementi in vista degli Europei - In vista degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, che andranno in scena dal 26 gennaio al 5 febbraio a Funchal, in Portogallo, il Setterosa si ... oasport.it