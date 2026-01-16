Pallanuoto | inizia la seconda fase Vincono Spagna Ungheria e Serbia

Inizia la seconda fase degli Europei di pallanuoto maschile in Serbia. A Belgrado si svolge il Gruppo E, composto da sei squadre. Nella giornata odierna si sono disputate tre partite, con vittorie di Spagna, Ungheria e Serbia. La competizione prosegue con l’obiettivo di determinare le qualificazioni alle fasi successive del torneo.

Seconda fase per gli Europei di pallanuoto maschile in Serbia. A Belgrado in scena il Gruppo E, primo raggruppamento da sei squadre: tre le partite disputate oggi. Vincono le favorite, non ci sono sorprese: la Spagna si rialza dopo la sconfitta con la Serbia e domina per 14-6 con il Montenegro. Tutto facile anche per Ungheria e Serbia che battono Olanda e Francia. Domani sarà la volta del Settebello. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni e la classifica aggiornata. GRUPPO E RISULTATI Montenegro-Spagna 6-14 (1-4, 2-5, 2-5, 1-0) Ungheria-Olanda 16-11 (4-4, 4-2, 3-4, 5-1) Francia-Serbia 10-14 (2-4, 2-5, 2-3, 4-2) CLASSIFICA Ungheria (9), Serbia (8), Spagna (6), Montenegro (3), Olanda (1), Francia (0). 🔗 Leggi su Oasport.it

