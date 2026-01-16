Pallamano Bob Hanning | Islanda più forte dell’Italia ma non di 13 gol Ora dobbiamo subito ripartire

L’Italia apre con una sconfitta i Campionati Europei di pallamano 2026, in corso tra Danimarca, Norvegia e Svezia. Bob Hanning ha commentato che l’Islanda è più forte dell’Italia, ma non di 13 gol, evidenziando la necessità di un immediato ripartenza. La competizione prosegue con l’obiettivo di migliorare e affrontare le sfide future.

Si apre con una netta sconfitta l'avventura dell'Italia ai Campionati Europei 2026 di pallamano, in corso di svolgimento tra Danimarca, Norvegia e Svezia. Gli azzurri, che fanno il loro ritorno alla fase finale di una rassegna continentale 28 anni dopo l'ultima volta, hanno ceduto all'Islanda con il risultato di 39-26 sul campo svedese della Kristianstad Arena. " Se guardiamo alla partita in quanto tale, penso che l'Islanda sia migliore dell'Italia di quattro o cinque gol, non di 13. Non siamo riusciti a fermare la loro fase in attacco. I primi minuti sono stati molto buoni, ma con il passare del tempo l'Islanda riusciva sempre a muovere la nostra difesa con gli incroci.

