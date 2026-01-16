Palestra Juventus porte chiuse per il suo trasferimento nel mercato di gennaio C’è l’annuncio ufficiale
La Palestra Juventus ha annunciato ufficialmente che, durante il mercato di gennaio, le porte rimarranno chiuse a causa del trasferimento di un giovane talento. La decisione riguarda le operazioni di mercato e le attività interne, garantendo un aggiornamento trasparente ai tifosi e agli stakeholders. Restano in vigore le comunicazioni ufficiali per eventuali sviluppi riguardanti il trasferimento e le attività della struttura.
Palestra Juventus, porte chiuse per il trasferimento del giovane talento nel mercato di gennaio. Vediamo insieme l’annuncio ufficiale. La Juventus osserva i migliori prospetti del campionato, ma trova un muro invalicabile per uno degli obiettivi monitorati. Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, ha fornito indicazioni precise ai microfoni di Radiolina. LE ULTIME SUL CALCIOMERCATO JUVE Nel corso di una lunga intervista, il dirigente ha categoricamente scacciato le sirene che accostavano Marco Palestra ai bianconeri e all’ Inter. Parlando dei giovani in forza agli isolani, Angelozzi ha blindato il talento dell’Atalanta in prestito, spegnendo sul nascere le speranze delle big di inserirsi a breve termine per il promettente esterno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Pedullà: “Palestra piace all'Inter e alla Juventus: i bianconeri si sono mossi prima, ma i nerazzurri ha manifestato la voglia di capire e di approfondire. Sarà molto complicato per gennaio, ma la seguiremo.” - facebook.com facebook
