Palestra Juventus porte chiuse per il suo trasferimento nel mercato di gennaio C’è l’annuncio ufficiale

La Palestra Juventus ha annunciato ufficialmente che, durante il mercato di gennaio, le porte rimarranno chiuse a causa del trasferimento di un giovane talento. La decisione riguarda le operazioni di mercato e le attività interne, garantendo un aggiornamento trasparente ai tifosi e agli stakeholders. Restano in vigore le comunicazioni ufficiali per eventuali sviluppi riguardanti il trasferimento e le attività della struttura.

