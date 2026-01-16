Palestinesi accusati di terrorismo a L' Aquila una condanna e due assoluzioni

A L'Aquila, la Corte d'Assise ha emesso una sentenza in merito a un procedimento riguardante tre cittadini palestinesi. Dopo una camera di consiglio di circa sei ore, è stata pronunciata una condanna per uno degli imputati, accusato di associazione a delinquere con finalità di terrorismo, mentre gli altri due sono stati assolti. La decisione rappresenta una importante fase nel procedimento giudiziario in corso.

AGI - La Corte d'Assise dell'Aquila, al termine di una camera di consiglio durata 6 ore circa, ha condannato uno dei tre imputati palestinesi, accusati di associazione per delinquere con finalità di terrorismo. Nello specifico il collegio presieduto da Giuseppe Romano Gargarella ha condannato alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione Anan Kamal Afif Yaeesh, mentre ha assolto Ali Saji Ribhi Irar e Mansour Doghmosh. Il primo è ancora in carcere, mentre gli altri due sono indagati a piede libero, oggi presenti in aula. Tra loro c'è chi è in possesso di un permesso di soggiorno per protezione internazionale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Palestinesi accusati di terrorismo a L'Aquila, una condanna e due assoluzioni Leggi anche: Processo a tre palestinesi, una condanna e due assoluzioni: i ProPal in protesta Leggi anche: Cisgiordania, resistenza o terrorismo? Tre palestinesi rischiano fino a 12 anni di carcere (a L’Aquila) Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il caso di Anan Yaeesh arriva a sentenza. Tra accuse di terrorismo e scelte di resistenza; Anan, l’Italia processa la resistenza palestinese; L’AQUILA: “LIBERTÀ PER ANAN, ALI E MANSOUR” VENERDÌ 16 GENNAIO LA SENTENZA IN PRIMO GRADO. PRESIDIO FUORI DAL TRIBUNALE; PALESTINESI ACCUSATI DI TERRORISMO: OGGI LA SENTENZA. PALAZZO DI GIUSTIZIA BLINDATO. L’Aquila, processo ai palestinesi: 5 anni e 6 mesi per Yaeesh - A L'Aquila, in Corte d’Assise, si è chiuso il processo ai tre palestinesi accusati di associazione con finalità di terrorismo ... rete8.it

