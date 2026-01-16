Palermo e Spezia si affrontano nella ventesima giornata della Serie B 2025/2026. La partita si gioca in un momento importante del campionato, con i rosanero alla ricerca di una vittoria per mantenere il passo delle prime in classifica, mentre i liguri cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Di seguito, le probabili formazioni e i dettagli su dove seguire l'incontro.

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Per tenere il ritmo delle prime della classe i rosanero devono vincere contro i liguri che stanno lottando per evitare la retrocessione. Palermo vs Spezia si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17.15 presso lo stadio Barbera. PALERMO VS SPEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La classifica non si adduce ancora a quelle che sono le reali ambizioni, ma i siciliani vengono da un ottimo momento. Nelle ultime sette gare hanno raccolto 15 punti su 21 disponibili, senza perderne nemmeno una. Il recente pareggio contro il Mantova ha frenato la loro corsa, ma la promozione rimane un obiettivo alla portata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Palermo vs Spezia, ventesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Sudtirol vs Spezia,ventesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Avellino-Sampdoria, ventesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Palermo-Spezia: al via la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti.

Pronostico Palermo vs Spezia – 18 Gennaio 2026 - La sfida tra Palermo e Spezia, in programma il 18 Gennaio 2026 alle 17:15 allo Stadio Renzo Barbera, si annuncia di grande interesse per la Serie B. news-sports.it