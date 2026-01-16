Palermo ricorda il medico ebreo Josef Lewsztein | una nuova pietra d' inciampo in vicolo Sant' Uffizio

A Palermo, in vicolo Sant'Uffizio tra via Butera e piazza Marina, è stata posata una pietra d'inciampo in ricordo di Josef Lewsztein, medico ebreo vittima dell'occupazione nazista. L'iniziativa mira a mantenere viva la memoria delle persone deportate e a promuovere la riflessione sulla storia locale. La pietra rappresenta un gesto di rispetto e memoria per un passato che non deve essere dimenticato.

Una pietra d'inciampo dedicata a un medico ebreo ucciso dai nazisti è stata posata questa mattina a Palermo in vicolo Sant'Uffizio tra via Butera e piazza Marina. La pietra d'inciampo è dedicata al medico Josef Lewsztein nato in Polonia nel 1915, residente a Palermo negli anni '30 e laureatosi in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: La nuova pietra d’inciampo. In memoria di Natale Buffagni Leggi anche: Il martire Aladino Govoni. Per ricordarlo, un convegno e una pietra d’inciampo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Giornata della Memoria, Palermo ricorda le vittime del nazifascismo con quattro nuove Pietre d’Inciampo; Giornata della Memoria, iniziativa del Comune: 4 nuove Pietre d’Inciampo per ricordare le vittime dell’Olocausto; [Comune Palermo] Giornata della Memoria. Programma iniziative. Dichiarazione sindaco Lagalla. Giornata della memoria, Palermo ricorda le vittime del nazifascismo con quattro nuove pietre d’inciampo - Realizzate dall’artista tedesco Gunter Demnig, andranno ad arricchire il percorso di memoria diffuso nel tessuto urbano della città ... msn.com

Aveva prestato servizio in diverse città italiane prima di rientrare a Palermo, operando negli anni più drammatici della lotta a Cosa Nostra La notizia qui https://www.monrealepress.it/2026/01/14/palermo-ricorda-natale-mondo-poliziotto-ucciso-dalla-mafia/ - facebook.com facebook

Palermo ricorda Biagio Conte a 3 anni dalla scomparsa, il Comune gli intitola una strada x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.