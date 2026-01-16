Palermo i bimbi disturbano giocando | parrocchia deve risarcire di 45mila euro ai condomini

Una recente sentenza a Palermo ha stabilito che una parrocchia deve risarcire i condomini con 45.000 euro a causa dei disturbi causati dai bambini durante il gioco con il pallone. Nonostante i tentativi di conciliazione, la situazione ha portato alla decisione giudiziaria. La vicenda evidenzia le problematiche di convivenza tra attività religiose e rispetto delle esigenze condominiali.

I bambini che giocano a pallone nell'oratorio disturbano la quiete dei condomini, i quali si rivolgono al giudice e ottengono un risarcimento di 45mila euro dalla parrocchia di Santa Teresa del bambino di Gesù che si trova in via Filippo Parlatore, a Palermo. La vicenda, raccontata su Repubblica-Palermo, comincia nel 2015 e si conclude lo scorso novembre con la decisione del giudice Filippo Lo Presti, dopo che un tentativo di conciliazione era andato a vuoto nello scorso aprile, quando la parrocchia aveva offerto ai condomini un risarcimento di 5mila euro, rifiutato. I residenti del civico 42 di via Parlatore, che s'affaccia sull'atrio della parrocchia, sostengono che l'attività dei bambini (ma anche di ragazzi e adulti) va avanti dalle 16 alle 20 e nei fine settimana fino a mezzanotte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Palermo, i bimbi disturbano giocando: parrocchia deve risarcire di 45mila euro ai condomini Leggi anche: I bambini disturbano giocando, la parrocchia deve risarcire 45mila ai condomini a Palermo Leggi anche: Parrocchia condannata a risarcire 45mila euro per il disturbo dei bambini che giocano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Bimbi disturbano giocando, la parrocchia deve risarcire 45mila euro ai condomini - I bambini che giocano a pallone nell'oratorio disturbano la quiete dei condomini, i quali si rivolgono al giudice e ottengono un risarcimento di 45mila euro dalla parrocchia di Santa Teresa del bambin ... ansa.it

Bambini giocano a calcio e disturbano, la parrocchia deve risarcire 45mila ai condomini - I bambini che giocano a pallone nell'oratorio disturbano la quiete dei condomini, i quali si rivolgono al giudice: alla fine ottengono un risarcimento di 45mila euro dalla parrocchia ... msn.com

I bimbi che giocano a pallone in oratorio disturbano i condomini: risarciti con 45 mila euro - La decisione del giudice dopo una querelle iniziata addirittura nel 2015 e che ha visto contrapposti i residenti di una palazzina di via Parlatore, ai quali è stato riconosciuto il danno arrecato dai ... palermotoday.it

Nike bimbi consegna su Palermo in giornata - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.