Palazzetto del Nuoto | una mattinata per i neonati con il Baby Acquatic’s Day

Il Palazzetto del Nuoto di Arezzo ospita il Baby Acquatic’s Day, un evento pensato per i neonati e le loro famiglie. Domenica 25 gennaio, a partire dalle 9, si svolgerà una mattinata dedicata all’esperienza dell’acqua in un ambiente sicuro e accogliente. Un’occasione per condividere momenti di relax e scoperta, promuovendo l’importanza del nuoto fin dalla prima infanzia.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Una mattinata dedicata ai più piccoli al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Domenica 25 gennaio, a partire dalle 9.30, è in programma l'edizione invernale del Baby Acquatic's Day che permetterà alle famiglie con bambini e bambine tra zero e quattro anni di scendere in vasca per una lezione gratuita di nuoto neonatale in cui vivere le prime esperienze in piscina e acquisire sicurezza nell'ambiente acquatico. L'evento, organizzato dalla Sport Service insieme alla Chimera Nuoto, tornerà a offrire la possibilità a genitori e figli di vivere un'esperienza comune secondo i principi e la didattica del Metodo Giletto, l'unico metodo italiano scientificamente riconosciuto per l'insegnamento del nuoto in età neonatale.

