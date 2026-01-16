Ecco le pagelle di Como-Milan, match valido per la 16^ giornata della Serie A 2025-2026, pubblicate da 'Il Corriere dello Sport'. I voti analizzano le prestazioni dei giocatori rossoneri, evidenziando il ruolo di Maignan come protagonista e l'efficacia di Rabiot in fase offensiva. Un approfondimento utile per seguire l’andamento della squadra e valutare le prestazioni nel contesto della stagione in corso.

Le pagelle di Como-Milan 1-3, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026. Voti e giudizi rossoneri de 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Como-Milan, i voti del CorSport: “Maignan miracoloso. Rabiot spietato”

Leggi anche: Pagelle Como-Milan, i voti di Gazzetta: “Maignan protagonista e rinnovo. Rabiot trascinatore”

Leggi anche: Pagelle Milan-Verona, i voti del CorSport: poesia Modric, gigante Rabiot

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Como-Milan 1-3, le pagelle della partita di Serie A; Le pagelle di Como-Milan 1-3: Rabiot super, ma l'uomo davvero decisivo è Maignan; Como-Milan, le pagelle: Da Cunha spreca, 5,5. Saelemaekers grinta e corsa: 7; Como-Milan 1-3, pagelle e tabellino: Kempf fa e disfa, Nico Paz il migliore dei suoi, Maignan è un muro, Rabiot dominante.

Le pagelle di Como-Milan 1-3: Rabiot super, ma l'uomo davvero decisivo è Maignan - 3 con le pagelle della partita: il migliore è Maignan che tiene a galla il Milan in un primo ... eurosport.it