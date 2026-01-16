Pagelle Como-Milan i voti del CorSport | Maignan miracoloso Rabiot spietato
Ecco le pagelle di Como-Milan, match valido per la 16^ giornata della Serie A 2025-2026, pubblicate da 'Il Corriere dello Sport'. I voti analizzano le prestazioni dei giocatori rossoneri, evidenziando il ruolo di Maignan come protagonista e l'efficacia di Rabiot in fase offensiva. Un approfondimento utile per seguire l’andamento della squadra e valutare le prestazioni nel contesto della stagione in corso.
Le pagelle di Como-Milan 1-3, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026. Voti e giudizi rossoneri de 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Pagelle Como-Milan, i voti di Gazzetta: “Maignan protagonista e rinnovo. Rabiot trascinatore”
Leggi anche: Pagelle Milan-Verona, i voti del CorSport: poesia Modric, gigante Rabiot
Como-Milan 1-3, le pagelle della partita di Serie A; Le pagelle di Como-Milan 1-3: Rabiot super, ma l'uomo davvero decisivo è Maignan; Como-Milan, le pagelle: Da Cunha spreca, 5,5. Saelemaekers grinta e corsa: 7; Como-Milan 1-3, pagelle e tabellino: Kempf fa e disfa, Nico Paz il migliore dei suoi, Maignan è un muro, Rabiot dominante.
Le pagelle di Como-Milan 1-3: Rabiot super, ma l'uomo davvero decisivo è Maignan - 3 con le pagelle della partita: il migliore è Maignan che tiene a galla il Milan in un primo ... eurosport.it
Pagelle Como-Milan: Rabiot cavallo pazzo, Maignan miracoloso, Nico Paz sfortunato - 1 i lariani di Cesc Fabregas in rimonta e rimangono in scia della capolista Inter: show dell'ex Juve, autore di una doppietta ... tuttosport.com
Pagelle Como-Milan 1-3, i voti della partita: Rabiot trascina i rossoneri - Milan, partita valida per il recupero della giornata numero 16 di Serie A che chiude il programma del turno ... calciomercato.it
Pagelle Como-Milan, i voti di Gazzetta: " #Maignan protagonista e rinnovo. #Rabiot trascinatore" #ComoMilan #milan #SempreMilan #SerieA x.com
Fate voi le pagelle di Como-Milan - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.