Ostuni candidata Capitale italiana cultura 2029 | si comincia ecco il team

Il Comune di Ostuni ha ufficialmente avviato il percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029. L’operazione segue le deliberazioni della Giunta comunale e le procedure amministrative necessarie per selezionare il supporto tecnico e scientifico. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo della città attraverso iniziative mirate e condivise.

OSTUNI - Il Comune di Ostuni ha avviato ufficialmente il percorso di candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2029, dando seguito all'indirizzo approvato dalla Giunta comunale e alle successive procedure amministrative per la selezione del supporto tecnico e scientifico.

Ostuni sogna la Capitale Italiana della Cultura 2029: il progetto - Dopo Mesagne e Brindisi è il comune di Ostuni a tentare la scalata per ottenere il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura. quotidianodipuglia.it

