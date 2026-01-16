Ostia sì alla biblioteca nel porto turistico | l' esperimento è stato apprezzato

Da romatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La biblioteca “Elsa Morante”, temporaneamente spostata al Porto Turistico di Ostia, ha riscosso un riscontro positivo. L’esperimento ha dimostrato l’efficacia di questa soluzione, portando alla considerazione di una sua definitiva sistemazione in questa sede. La decisione si basa sui risultati ottenuti e sull’accoglienza del pubblico, aprendo nuove possibilità per il futuro della biblioteca nel contesto del porto turistico.

Trasformare la sede provvisoria in definitiva. Il temporaneo spostamento della biblioteca “Elsa Morante” dall’originale sede nell’ex colonia Vittorio Emanuele al Porto Turistico si è rivelato un successo. L’operazione ha infatti convinto il consiglio del municipio X a chiedere di stabilizzare il. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Biblioteca Elsa Morante, ok alla sede stabile al porto turistico di Ostia

Leggi anche: Un project financing per rilanciare il porto turistico di Cervia: si cerca un nuovo gestore

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

ostia s236 biblioteca portoBiblioteca Elsa Morante, ok alla sede stabile al porto turistico di Ostia - Il M5S: "Portare cultura dove serve non è un’operazione simbolica, ma una scelta politica precisa" ... ilfaroonline.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.