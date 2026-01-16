Ostia sì alla biblioteca nel porto turistico | l' esperimento è stato apprezzato

La biblioteca “Elsa Morante”, temporaneamente spostata al Porto Turistico di Ostia, ha riscosso un riscontro positivo. L’esperimento ha dimostrato l’efficacia di questa soluzione, portando alla considerazione di una sua definitiva sistemazione in questa sede. La decisione si basa sui risultati ottenuti e sull’accoglienza del pubblico, aprendo nuove possibilità per il futuro della biblioteca nel contesto del porto turistico.

Biblioteca Elsa Morante, ok alla sede stabile al porto turistico di Ostia ilfaroonline.it/2026/01/15/bib… #news #notizie #cronaca x.com

ANNULLATO CAFFÈ E BORGHETTI. IL GIRONE DEI RIMASTI Ore 15:00 Biblioteca Elsa Morante Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 - Ostia Evento performativo e radiofonico dal vivo; COMUNICATO STAMPA Annullata la partecipazione dell’associazion - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.