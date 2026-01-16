Ostia sì alla biblioteca nel porto turistico | l' esperimento è stato apprezzato
La biblioteca “Elsa Morante”, temporaneamente spostata al Porto Turistico di Ostia, ha riscosso un riscontro positivo. L’esperimento ha dimostrato l’efficacia di questa soluzione, portando alla considerazione di una sua definitiva sistemazione in questa sede. La decisione si basa sui risultati ottenuti e sull’accoglienza del pubblico, aprendo nuove possibilità per il futuro della biblioteca nel contesto del porto turistico.
Trasformare la sede provvisoria in definitiva. Il temporaneo spostamento della biblioteca “Elsa Morante” dall’originale sede nell’ex colonia Vittorio Emanuele al Porto Turistico si è rivelato un successo. L’operazione ha infatti convinto il consiglio del municipio X a chiedere di stabilizzare il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Biblioteca Elsa Morante, ok alla sede stabile al porto turistico di Ostia
Leggi anche: Un project financing per rilanciare il porto turistico di Cervia: si cerca un nuovo gestore
Biblioteca Elsa Morante, ok alla sede stabile al porto turistico di Ostia - Il M5S: "Portare cultura dove serve non è un’operazione simbolica, ma una scelta politica precisa" ... ilfaroonline.it
Biblioteca Elsa Morante, ok alla sede stabile al porto turistico di Ostia ilfaroonline.it/2026/01/15/bib… #news #notizie #cronaca x.com
ANNULLATO CAFFÈ E BORGHETTI. IL GIRONE DEI RIMASTI Ore 15:00 Biblioteca Elsa Morante Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 - Ostia Evento performativo e radiofonico dal vivo; COMUNICATO STAMPA Annullata la partecipazione dell’associazion - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.