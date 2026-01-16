Osasuna-Oviedo sabato 17 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Budimir a segno e Navarri vincenti?

Domenica 17 gennaio 2026 alle 18:30 si sfidano Osasuna e Oviedo, all’inizio del girone di ritorno. Questa partita vede le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con particolare attenzione alle possibilità di Budimir di segnare e alla possibilità di vittoria per Navarri. Osasuna cerca continuità, mentre Oviedo, ultimo in classifica, tenta di migliorare la propria posizione nelle ultime gare.

Comincia il girone di ritorno per Osasuna e Oviedo che si troveranno a rivaleggiare nel tardo pomeriggio di sabato: gli ospiti sono ultimi in classifica, anche se stanno provando a dare segni di vita nelle ultime gare. Per ora, però, non riescono ad andare oltre qualche pareggio, come quello ottenuto sabato scorso col Betis; i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Osasuna-Oviedo streaming gratis: dove vedere la partita in diretta live - I padroni di casa puntano sul fattore campo per rialzarsi dopo il ko con il Girona ... msn.com