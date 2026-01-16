Osasuna-Oviedo sabato 17 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Budimir a segno e Navarri vincenti?
Domenica 17 gennaio 2026 alle 18:30 si sfidano Osasuna e Oviedo, all’inizio del girone di ritorno. Questa partita vede le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con particolare attenzione alle possibilità di Budimir di segnare e alla possibilità di vittoria per Navarri. Osasuna cerca continuità, mentre Oviedo, ultimo in classifica, tenta di migliorare la propria posizione nelle ultime gare.
Comincia il girone di ritorno per Osasuna e Oviedo che si troveranno a rivaleggiare nel tardo pomeriggio di sabato: gli ospiti sono ultimi in classifica, anche se stanno provando a dare segni di vita nelle ultime gare. Per ora, però, non riescono ad andare oltre qualche pareggio, come quello ottenuto sabato scorso col Betis; i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Osasuna-Oviedo (sabato 17 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Budimir a segno e Navarri vincenti?
Leggi anche: Osasuna-Oviedo (sabato 17 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Pamplona cerca i tre punti
Osasuna - Real Oviedo in Diretta Streaming | IT; Dove vedere Cagliari-Juventus, il tennis e tutto lo sport in tv del 17 gennaio; Sport in tv oggi (sabato 17 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Calcio estero, il programma del weekend: Manchester si ferma per il Derby. PSG e Barça, notti decisive..
Osasuna-Oviedo streaming gratis: dove vedere la partita in diretta live - I padroni di casa puntano sul fattore campo per rialzarsi dopo il ko con il Girona ... msn.com
Pronostico Osasuna vs Oviedo – 17 Gennaio 2026 - Il confronto tra Osasuna e Oviedo accende l’attenzione sulla La Liga, con il calcio d’inizio fissato per il 17 Gennaio 2026 alle 18:30 presso lo Stadio El ... news-sports.it
Pronostico Osasuna-Real Oviedo: sfruttato il fattore campo - Real Oviedo è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it
Si vince ancora al Bar dello Sport con LaLiga. Il bollettone di Mimmo sulla serie A salta per un solo pronostico LaLiga Schedina Vincente 09.01. 21:00 Getafe-Real Sociedad gol ospite si (1.42)1-2 10.01. 14:00 Oviedo-Betis x2 (1.22)1-1 10.01. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.