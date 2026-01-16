Osasuna-Oviedo sabato 17 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Budimir a segno e Navarri vincenti?

L'incontro tra Osasuna e Oviedo, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 18:30, segna l'inizio del girone di ritorno. Analizzeremo le formazioni, le quote e i possibili pronostici, considerando le recenti performance delle squadre. Osasuna cerca continuità, mentre Oviedo, ultimo in classifica, tenta di migliorare il suo rendimento nelle ultime partite. Un confronto importante per entrambe le compagini in chiave salvezza e classifica.

Comincia il girone di ritorno per Osasuna e Oviedo che si troveranno a rivaleggiare nel tardo pomeriggio di sabato: gli ospiti sono ultimi in classifica, anche se stanno provando a dare segni di vita nelle ultime gare. Per ora, però, non riescono ad andare oltre qualche pareggio, come quello ottenuto sabato scorso col Betis;

Pronostico Osasuna-Real Oviedo: sfruttato il fattore campo - Real Oviedo è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Si vince ancora al Bar dello Sport con LaLiga. Il bollettone di Mimmo sulla serie A salta per un solo pronostico LaLiga Schedina Vincente 09.01. 21:00 Getafe-Real Sociedad gol ospite si (1.42)1-2 10.01. 14:00 Oviedo-Betis x2 (1.22)1-1 10.01. facebook

