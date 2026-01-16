Orsara di Puglia | morta Carmela Zullo aveva 105 anni ed era tra le dieci persone più longeve d’Italia Una vita intensa fra Italia e America

Il Comune di Orsara di Puglia ha comunicato la scomparsa di Carmela Zullo, deceduta giovedì 15 gennaio 2026 all’età di 105 anni. Tra le dieci persone più longeve d’Italia, Zullo aveva vissuto una vita intensa, dividendo il suo tempo tra Italia e America. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità locale, che la ricorda con rispetto e affetto.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia: È morta ieri, giovedì 15 gennaio 2026, l'ultracentenaria Carmela Zullo. Aveva festeggiato il suo 105esimo compleanno lo scorso 11 novembre. Era la più anziana di Orsara di Puglia, una delle 10 persone più longeve d'Italia. "In questo momento", ha detto il sindaco Mario Simonelli, "siamo dispiaciuti e proviamo grande affetto verso la famiglia, a cui tutta la Comunità porge le condoglianze. Il ricordo di ciò che Carmela Zullo ha significato per tutti noi, con la sua straordinaria forza e il suo esempio di donna e lavoratrice capace di unire una grande famiglia, è quello che resterà per sempre nei nostri cuori".

