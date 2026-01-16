oroscopo della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026 per ariete toro gemelli cancro leone vergine bilancia scorpione sagittario capricorno acquario pesci scopri le previsioni di artemide

Ecco le previsioni settimanali per l'oroscopo dal 12 al 18 gennaio 2026, con le anticipazioni di Artemide per ogni segno zodiacale. Questa settimana offre spunti di riflessione e orientamenti pratici per affrontare i giorni a venire. Scopri cosa riservano le stelle per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

La settimana si muove come una conversazione vivace, fatta di scambi rapidi, idee che si incrociano e curiosità che si accendono. Ti senti più ricettivo del solito e attento ai dettagli che parlano tra le righe. Il rischio è disperdere energie; il vantaggio è cogliere connessioni utili, se scegli con cura dove mettere attenzione. Single Un messaggio inatteso o una chiacchierata informale può trasformarsi in qualcosa di più. L’opportunità è la leggerezza, la sfida è non restare in superficie. Proponi un incontro breve ma mirato entro venerdì e fai una domanda che inviti l’altro a raccontarsi, senza ironia difensiva. 🔗 Leggi su Feedpress.me

