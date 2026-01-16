Ornella Vanoni annunciata da Fazio l’aiuola a lei dedicata a Milano il VIDEO

Fabio Fazio ha annunciato sui social l’intitolazione di un’aiuola a Ornella Vanoni a Milano, celebrando la carriera della cantante. L’iniziativa è stata resa nota nel corso dello speciale di Che tempo che fa, andato in onda domenica. Questo gesto rappresenta un riconoscimento alla lunga attività artistica di Vanoni, radicata nella tradizione musicale italiana, e si inserisce nelle iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.

Fabio Fazio annuncia sui social l’aiuola dedicata a Ornella Vanoni a Milano, svelata domenica nello speciale di Che tempo che fa. Fabio Fazio annuncia sui social l’aiuola dedicata a Ornella Vanoni a Milano, che sarà svelata domenica 18 gennaio nello speciale di Che tempo che fa, in prima serata su NOVE, intitolato Ornella senza fine. Di seguito le dichiarazioni del conduttore ligure: “Eccoci qua in una delle pause delle prove di ‘Ornella senza fine’ ma voglio anticiparvi una cosa che accadrà poi domenica. E devo dire grazie, ma grazie proprio con tutto il cuore, per l’impegno e la velocità, al Sindaco di Milano Beppe Sala e all’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, che ringrazio di cuore, perché riusciremo ad esaudire il desiderio che Ornella aveva manifestato proprio qui e cioè che le venisse intitolata un’aiuola nella sua Milano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

