Orgoglio pisano nel tennis che conta | il sogno Slam di Francesco Maestrelli diventa realtà

Francesco Maestrelli, talento pisano, ha raggiunto un importante traguardo nel mondo del tennis, realizzando il suo sogno di partecipare a un torneo Slam. Dopo anni di impegno e dedizione, il giovane atleta si affaccia con successo nell’élite internazionale, portando con sé l’orgoglio della scena sportiva di Pisa. Questa affermazione rappresenta un punto di partenza e una testimonianza di perseveranza per il tennis italiano.

PISA -Un sogno che parte da Pisa e atterra nell'élite del tennis mondiale. Francesco Maestrelli ce l'ha fatta. Per la prima volta in carriera, il tennista toscano giocherà nel tabellone principale di una prova del Grande Slam. Al decimo tentativo, la maledizione delle qualificazioni è spezzata. Il classe 2002, nato e cresciuto all'ombra della Torre, si è preso la scena con una prestazione di carattere. La vittoria in rimonta sul serbo Dusan Lajovic vale il pass per il paradiso tennistico. "Devo ancora realizzare tutto questo", ha confessato a caldo ai microfoni di SuperTennis. "È un sogno che diventa realtà.

