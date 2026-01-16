Ora è chiaro che il piano casa del governo si tradurrà in una speculazione E le opposizioni? Il silenzio si capisce

Il Piano Casa del governo Meloni-Salvini sta suscitando dubbi sulla sua reale finalità e possibili conseguenze. Mentre il dibattito pubblico si concentra sulle implicazioni di questa iniziativa, le opposizioni mantengono un atteggiamento di silenzio, lasciando spazio a interpretazioni e preoccupazioni circa un possibile aumento della speculazione immobiliare. La questione rimane aperta, richiedendo attenzione e analisi approfondite per comprendere appieno gli effetti di questa politica.

Si diradano le nebbie sulla vera essenza e portata del Piano Casa del duo MeloniSalvini. Ora acclarata. Ormai è chiaro, anche agli ipovedenti, che non siamo di fronte ad un Piano casa ma ad un piano edilizio, appaltato interamente all’alta finanza immobiliare privata, dotata di una consistente potenza economica: ad esempio Hines, Catella, Caltagirone. Il fior fiore di quella finanza immobiliare che è responsabile, grazie alla ignavia e complicità di questo governo e dei governi precedenti, della vasta precarietà abitativa e di una cementificazione che ha prodotto come risultato, da una parte milioni di case vuote, dall’altra milioni di persone impoverite in precarietà abitativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

