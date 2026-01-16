Opzione donna lettera aperta al Governo
L’Opzione Donna, un tempo strumento di pensionamento anticipato, è stata eliminata dalla Legge di Bilancio dal Governo attuale. Le donne che avevano sperato di riaverla con i requisiti originari si trovano ora senza questa possibilità, lasciando molte in una situazione di incertezza. Questa lettera aperta si propone di evidenziare le conseguenze di questa decisione e di richiamare l’attenzione sull’importanza di politiche più eque e trasparenti.
Come ormai tutti sanno Opzione Donna non é più una possibilità di pensione anticipata, l’attuale Governo ha eliminato in Legge di Bilancio la misura, le donne che combattevano invece per riaverla con i requisiti originari si sono trovate con un ‘pugno di mosche’ in mano. Ovviamente non intendono accettare ‘sedute in panchina’ la decisione presa e si stanno adoperando con ogni mezzo per far si che qualche parlamentare colga il loro disappunto prendendo parte alla battaglia attraverso emendamenti. Vi lasciamo al testo integrale della lettera aperta che é stata inviata al Governo e che é stata inoltrata, al fine della diffusione, da Orietta Armiliato, fondatrice e referente del CODS. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it
