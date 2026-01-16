Operazione Arctic Endurance weekend sul ghiaccio per trenta soldati

L’operazione Arctic Endurance è un’esercitazione militare condotta dalla Danimarca in Groenlandia, coinvolgendo trenta soldati. Questa iniziativa mira a testare capacità operative in ambienti estremi e a rafforzare la presenza nella regione artica. A causa di questa attività, altre nazioni stanno inviando personale militare nella zona per monitorare e valutare le dinamiche emergenti nell’area.

Si chiama Arctic Endurance l’esercitazione militare condotta dalla Danimarca in Groenlandia quest’anno, motivo per il quale anche altre nazioni stanno spostando personale militare nella regione. Le richieste di Trump, dalla proposta di acquisto alle dichiarazioni passate per ripetute minacce alla sovranità di quel territorio, hanno spinto anche il Canada a dispiegare personale di pianificazione militare in varie località, a partire da Nuuk. Washington non vorrebbe soltanto che la Groenlandia passasse sotto la sovranità di un alleato della Nato, bensì disporne in piena proprietà, così è stata alimentata una tensione tra alleati che su molti giornali finisce per far perdere di vista il punto fondamentale della questione: la presenza crescente di russi e cinesi in una regione troppo vicina all’Occidente perché ciò avvenga senza un controllo o una limitazione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Operazione Arctic Endurance, weekend sul ghiaccio per trenta soldati Leggi anche: Soldati europei arrivati in Groenlandia: cos'è l'operazione "Arctic Endurance" e perché è un messaggio per Trump Leggi anche: Cosa sappiamo dell’operazione Arctic Endurance in Groenlandia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Francia si unirà alla “resistenza artica” in Groenlandia. Durante il suo discorso alle forze armate a Istres, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’adesione al piano dell’Unione europea “Arctic Endurance”. Già nelle scorse ore, l’Eliseo ave - facebook.com facebook La missione 'Arctic Endurance' in Groenlandia, simbolo della resistenza europea. L'esercitazione voluta dai danesi, schierati soldati di 8 Paesi Nato #ANSA x.com

