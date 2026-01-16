Recentemente, la Guardia di Finanza di Lodi ha individuato circa 250mila euro di redditi non dichiarati da due creator italiane su OnlyFans. L’indagine evidenzia le sfide legate alla tassazione nel mondo digitale e sottolinea l’importanza del rispetto delle normative fiscali anche in ambiti emergenti e innovativi.

La Guardia di Finanza di Lodi ha scoperto oltre 250 mila euro di redditi non dichiarati da due creator attive su OnlyFans. Le verifiche fiscali, concluse nei giorni scorsi, hanno riguardato due giovani donne italiane, residenti in provincia di Lodi, di età compresa tra i 20 e i 30 anni e senza precedenti penali. A due modelle di OnlyFans contestata evasione fiscale. Le due operavano separatamente sulla piattaforma britannica specializzata nella distribuzione di contenuti per adulti. Per entrambe, naturalmente, le modalità di monetizzazione erano simili: abbonamenti e libere donazioni dei fan. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, tra il 2021 e il 2025 le due ragazze avrebbero incassato complessivamente oltre 250 mila euro, senza mai dichiarare, come da normativa, tali somme all’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - OnlyFans, star italiane sotto accusa: evasione fiscale per 250mila euro a Lodi

