S ul red carpet dei Golden Globe 2026 non ha trionfato solo il nero, ma a catturare l’attenzione è stato anche un dettaglio beauty capace di rendere la serata ancora più elegante e sofisticata. Linee morbide, ciocche laterali che incorniciano il viso e onde voluminose: questo è il Side Swoop, l’hairstyle che richiama le dive del passato come Liz Taylor, Grace Kelly, Marilyn Monroe e Rita Hayworth, simboli di un glamour senza tempo degli anni ’30-’50. I tagli di capelli del 2026. guarda le foto Cos’è il Side Swoop?. Il Side swoop (o side swoop hairstyle ) è un’acconciatura moderna dal gusto retrò: i capelli vengono pettinati e spostati fluidamente su un lato della testa, creando un effetto elegante e dinamico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Onde morbide, riga laterale e glamour senza tempo: il "Side Swoop" che piace a Hollywood e alla Gen Z

