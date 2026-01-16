A Legnano, il procedimento contro Andrea Mostoni, accusato dell’omicidio di Vasilica Potincu, prosegue senza rito abbreviato. La richiesta di procedere con questa modalità è stata respinta, aprendo la strada a un processo ordinario. La vicenda riguarda il decesso di una escort trovata morta nella propria abitazione, con l’indagato che si trova ora in attesa di ulteriori accertamenti e delle fasi successive del procedimento giudiziario.

Legnano (Milano), 16 gennaio 2026 - Il rito abbreviato non ci sarà. La richiesta della difesa di Andrea Mostoni, il 29enne di Robecco sul Naviglio arrestato a fine maggio come indiziato di delitto per l’omicidio di Vasilica Potincu, è stata respinta. Una decisione netta, arrivata oggi venerdì 16 gennaio dal gup di Busto Arsizio Stefano Colombo, che ha stabilito che Mostoni dovrà affrontare il processo davanti alla Corte d’Assise. L’avvio è fissato per il 27 gennaio: un dibattimento che si preannuncia lungo, doloroso e carico di interrogativi ancora sospesi. Il cadavere trovato dai vicini. La storia che ha portato a questo punto è una spirale nera iniziata domenica 25 maggio, quando i vicini di casa di via Stelvio, a Legnano, hanno fatto la macabra scoperta: il corpo senza vita di Vasilica Potincu, 36 anni, escort operativa nella zona con il nome di Katy, giaceva nell’appartamento al piano rialzato dove era solita ricevere i suoi clienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Vasilica, la escort trovata morta in casa: respinto il rito abbreviato, Andrea Mostoni verso un lungo processo

Leggi anche: L’omicidio della escort Vasilica Potincu. Il pm chiede il giudizio immediato per Mostoni: “È lui l’assassino”

Leggi anche: Ricatto all'imprenditore Di Campli: processo con il rito abbreviato per i due estorsori

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Omicidio Vasilica, la escort trovata morta in casa: respinto il rito abbreviato, Andrea Mostoni verso un lungo processo - Il 27 gennaio si aprirà il dibattimento in Corte d’Assise nei confronti del 29enne che aveva sviluppato un’ossessione per la donna. ilgiorno.it