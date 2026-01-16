Omicidio Ludwig la confessione choc nelle intercettazioni | L’ho buttata nello sprofondo Milza maltrattava anche la madre e il figlioletto

Le intercettazioni rivelano una confessione sconvolgente riguardo all’omicidio Ludwig, con frasi come “L’ho buttata nello sprofondo”. Le indagini hanno anche evidenziato comportamenti violenti di Milza nei confronti della madre e del bambino. Queste nuove testimonianze offrono un quadro più completo sulla vicenda, suscitando grande attenzione sull’andamento delle indagini e sul profilo del sospettato.

Firenze, 16 gennaio 2026 – “Se avessi saputo che. la tua amica. era la mamma del bambino. non l’avrei buttata nello sprofondo così. come siamo rimasti d’accordo”. La frase choc di Simona Hirsch è stata intercettata da una cimice piazzata all’interno del furgoncino bianco utilizzato per il delitto. La donna avrebbe pronunciato queste parole a finestrini aperti e radio a tutto volume due settimane dopo il ritrovamento del cadavere di Franka Ludwig. È quanto emerge dalle carte dell’inchiesta sull’ omicidio della 52enne tedesca, trovata senza vita il 2 luglio dell’anno scorso lungo il sentiero che porta alla Fonte del Borbotto, a Castagno d’Andrea (San Godenzo). 🔗 Leggi su Lanazione.it

