Omicidio in Lombardia | ucciso settantenne barese È stato accoltellato nella notte

Un uomo di 70 anni, originario di Bari, è stato vittima di un omicidio nella notte in Lombardia. L'episodio ha portato all'arresto di un 21enne straniero, ritenuto responsabile dell'aggressione con arma da taglio. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell'accaduto e le motivazioni del gesto.

I carabinieri hanno fermato un uomo di 21 anni, straniero. È accusato di avere ucciso a coltellate un uomo di 70 anni, originario di Bari. L’omicidio è avvenuto la scorsa notte a Rozzano. I militari sono intervenuti per la segnalazione di un tentato suicidio da parte di un giovane che voleva buttarsi dal balcone. Entrati nella casa per salvare il 21enne hanno rinvenuto, sotto un armadio, il corpo dell’uomo ucciso con una coltellata alla gola. L'articolo Omicidio in Lombardia: ucciso settantenne barese È stato accoltellato nella notte proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Omicidio in Lombardia: ucciso settantenne barese È stato accoltellato nella notte Leggi anche: Montecatini Terme, accoltellato nella notte dopo una lite: due arresti per tentato omicidio Leggi anche: Accoltellato per gelosia, operato nella notte il 32enne ferito. Si indaga per tentato omicidio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Omicidio nella notte a Rozzano, alle porte di Milano. Un 70enne italiano è stato trovato morto con una coltellata alla gola. Sospetti su un marocchino di 21 anni con precedenti per droga. https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/01/uomo-ucciso-rozzan - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.