Olympus Il Carnevale intreccia mito e storia e celebra i Giochi di Milano Cortina

Olympus: il Carnevale di Venezia rende omaggio ai Giochi di Milano Cortina, unendo mito, storia e arte in un dialogo che celebra lo spirito olimpico. Questa tradizione, radicata nel patrimonio veneziano, sottolinea il legame tra cultura e sport, creando un’occasione di riflessione e condivisione. Un evento che arricchisce il patrimonio locale, sottolineando l’importanza della valorizzazione delle proprie radici attraverso il linguaggio universale dello sport.

La città di Venezia celebra le Olimpiadi invernali di Milano Cortina con un racconto che intreccia mito, storia, arte e sport. L'occasione sarà l'edizione 2026 del Carnevale, in programma dal 31 gennaio al 17 febbraio, che sarà per la gran parte della sua durata concomitante con le competizioni su neve e ghiaccio dei Giochi. Il titolo “Olympus - Alle origini del gioco” non è casuale perché «Olimpo è un monte e rimanda a Cortina, ma è legato anche agli dèi», ha evidenziato oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione il direttore artistico della manifestazione, Massimo Checchetto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

