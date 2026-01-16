oltre 4mila in pista per la danza sportiva

Oggi al PlayHall si aprono i Campionati italiani assoluti 2026 di danza sportiva, organizzati dalla Federazione italiana danza sportiva e sport musicali. Oltre 4.000 atleti partecipano a questa importante competizione nazionale, che rappresenta un momento di rilievo per il settore. L’evento conferma il ruolo del PlayHall come spazio di riferimento per il grande sport e la danza in Italia.

Il PlayHall diviene un palcoscenico per il grande sport nazionale. Partono oggi i Campionati italiani assoluti 2026 di danza sportiva organizzati dalla Federazione italiana danza sportiva e sport musicali. Sono pronti a esibirsi più di 4mila atleti provenienti da tutta Italia. Nel complesso le giornate di gara saranno 17, il che la dice lunga sull'impatto che l'evento potrà avere sulla ricettività turistico alberghiera. "Ancora una volta i nostri Campionati assoluti registrano una straordinaria partecipazione di atleti in tutte le discipline, categorie e classi, provenienti da tutta Italia - dice la presidente della Fidesm, Laura Lunetta -.

