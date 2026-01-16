Oggi sì il cu*o di Allegri! Como-Milan 1-3 | vittoria stoica e pesante

Nel match Como-Milan, conclusosi 1-3, il Milan ha conquistato la vittoria dopo un primo tempo difficile. Nonostante le difficoltà iniziali, i rossoneri sono riusciti a reagire e ottenere il risultato, dimostrando carattere e determinazione. Di seguito, il commento completo nel video.

Sì, per una volta è vero, i rossoneri in Como-Milan 1-3 hanno avuto un gran cu*o. Dopo che per un girone ci hanno detto in ogni occasione che fosse solo fortuna, nonostante il Milan costruisse e creasse puntualmente più degli avversari, questa volta la squadra di Cesc Fabregas non l'ha mai fatta vedere ai rossoneri e nel primo tempo avrebbe potuto segnare almeno tre gol. Arrivavano da ogni parte, imbucavano con facilità e i difensori del Milan non li tenevano mai. Massimiliano Allegri sembrava non capirci niente e solo Mike Maignan ha salvato il Diavolo dal tracollo. Stavolta sì, il portiere francese classe 1995 ha tenuto a galla i rossoneri con almeno tre parate impressionanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

