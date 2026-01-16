Offerte di lavoro gli annunci nel Foggiano | il 50% della richiesta di personale nel settore turistico

Le offerte di lavoro nel Foggiano evidenziano come il settore turistico rappresenti circa il 50% delle richieste di personale nella regione. Con l'inizio del nuovo anno, questa tendenza conferma il ruolo centrale del turismo come motore principale dell'occupazione nel territorio della Puglia nord, attirando opportunità e investimenti nel settore.

Il nuovo anno si apre con la conferma del settore turistico come principale leva occupazionale del territorio della Puglia nord. Un segnale chiaro dell’avvio, da parte del sistema imprenditoriale turistico, delle attività di ricerca del personale in vista della prossima stagione estiva. È questa la fotografia restituita dal primo aggiornamento del 2026 di Workup, il report bisettimanale dedicato a opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni, promosso dai Centri per l’Impiego di Bari, Bat e Foggia di Arpal Puglia. La domanda complessiva del mercato del lavoro nelle tre province pugliesi si mantiene pressoché invariata rispetto alle ultime analisi e si attesta a 2. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Lavoro, le offerte della settimana nel novarese: gli annunci del 5 novembre

Leggi anche: Lavoro, le offerte della settimana nel novarese: gli annunci del 5 novembre

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sicurezza, l’attacco del M5S: “Puglia lasciata sola, organici al collasso a Foggia, Taranto e Bari”; Barilla Lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi.

Centri Impiego Foggia e provincia, ecco le nuove offerte di lavoro - Nel report – consultabile a questo link – sono indicati i requisiti specifici degli annunci con titolo, descrizione dell’offerta, indicazione del settore professionale e del CPI di riferimento. lanotiziaweb.it

Centri per l'impiego, 93 annunci per un totale di 142 posti di lavoro in Capitanata - I Centri per l’impiego della Provincia di Foggia hanno diffuso il report aggiornato al 22 maggio con 93 annunci di lavoro per una richiesta totale di 142 professionisti. foggiacittaaperta.it

Centri per l’Impiego Foggia e provincia: ecco le offerte di lavoro aggiornate - Nel report – consultabile a questo link – sono indicati i requisiti specifici degli annunci con titolo, descrizione dell’offerta, indicazione del settore professionale e del CPI di riferimento. lanotiziaweb.it

Le offerte di lavoro di Synergie #Poggibonsi aggiornate al 15 gennaio 2026 - facebook.com facebook

In un'unica pagina tutte le più recenti offerte di lavoro e tirocinio pubblicate dai Centri per l'Impiego della Regione Lazio. Vai su regione.lazio.it/offertedilavoro Puoi filtrare i risultati in base al Comune o al titolo di studio. Monitora la pagina, è in continuo aggio x.com