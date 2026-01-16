Occupazione CasaPound Piantedosi frena sulla regolarizzazione | Non è affare del ministero

Il ministro Piantedosi ha dichiarato che la questione della regolarizzazione delle occupazioni di immobili, come quella di CasaPound a via Napoleone III, non rientra nelle competenze del suo ministero. A fine dicembre, il movimento aveva richiesto un confronto con il Demanio per discutere la possibilità di regolarizzare l’occupazione a scopo abitativo nell’area dell’Esquilino. La discussione sulla gestione di queste situazioni rimane aperta e complessa.

A fine dicembre CasaPound, movimento dei “fascisti del Terzo Millennio”, ha inviato una lettera al Demanio per provare ad aprire un dialogo finalizzato alla regolarizzazione dell'occupazione a scopo abitativo di via Napoleone III, all'Esquilino. Un atto che segue all'appello, arrivato subito dopo. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

