Occupazione CasaPound Piantedosi frena sulla regolarizzazione | Non è affare del ministero

Il ministro Piantedosi ha dichiarato che la questione della regolarizzazione delle occupazioni di immobili, come quella di CasaPound a via Napoleone III, non rientra nelle competenze del suo ministero. A fine dicembre, il movimento aveva richiesto un confronto con il Demanio per discutere la possibilità di regolarizzare l’occupazione a scopo abitativo nell’area dell’Esquilino. La discussione sulla gestione di queste situazioni rimane aperta e complessa.

A fine dicembre CasaPound, movimento dei “fascisti del Terzo Millennio”, ha inviato una lettera al Demanio per provare ad aprire un dialogo finalizzato alla regolarizzazione dell'occupazione a scopo abitativo di via Napoleone III, all'Esquilino. Un atto che segue all'appello, arrivato subito dopo. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Casapound oggi compie 22 anni di occupazione: "Ora iter per regolarizzazione" Leggi anche: Piantedosi sugli sgomberi del 2026: “Dopo Askatasuna, pronti per Casapound” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Centri sociali: 126 (incluso CasaPound) nel mirino del Viminale/ La linea Piantedosi: sgomberi lampo - Dal Viminale un piano per sfrattare tutti i 126 centri sociali abusivi in Italia: nella lista figurano 124 realtà di estrema sinistra e 2 di estrema destra Dopo il Leoncavallo lo scorso agosto e ... ilsussidiario.net Torino: Pd a Piantedosi, 'a quando lo sgombero di CasaPound a Roma?' - "Davanti al plauso unanime della maggioranza per lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, chiediamo a Piantedosi: quando assisteremo allo sgombero di CasaPound a ... lagazzettadelmezzogiorno.it Dopo Askatasuna Piantedosi dichiara guerra alle occupazioni abusive - Dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rilancia dal Senato una linea di fermezza contro le ... fanpage.it

"In questi giorni invece "calmare gli animi", il Viminale ha subito rilanciato una carta che viene da lontano: lo sgombero di CasaPound. È il ritorno della teoria degli opposti estremismi, cara a una certa narrazione trasversale – rilanciata recentemente anche da - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.