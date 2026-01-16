Obiettivo ricostruzione | il commissario Castelli incontra i sindaci dei comuni terremotati del 2023

Il commissario Guido Castelli ha incontrato i sindaci dei comuni terremotati dell’Emilia-Romagna, chiamati a collaborare nella ricostruzione dopo il sisma del 18 settembre 2023. La visita, richiesta dalla parlamentare Alice Buonguerrieri, ha lo scopo di condividere aggiornamenti e pianificare le prossime fasi di intervento, rafforzando il coordinamento tra istituzioni locali e nazionali per il recupero delle comunità colpite.

Il senatore Guido Castelli, designato dal Governo Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 18 settembre 2023 nel Consiglio dei Ministri del 22 dicembre scorso, su invito della parlamentare Alice Buonguerrieri, si è recato in visita presso alcuni Comuni del Forlivese particolarmente colpiti dalla scossa tellurica. Questo, in attesa della definizione e formalizzazione dell’incarico, per verificare intanto lo stato dell’arte e farsi trovare pronto e attrezzato per iniziare a lavorare appena l’iter sarà completato. “In questa occasione - commenta la deputata Buonguerrieri, presidente provinciale di Forlì Cesena di Fratelli d'Italia -, è stato importante l'incontro con i sindaci dei Comuni di Tredozio, Modigliana, Rocca San Casciano, Dovadola e Castrocaro per valutare la situazione attuale dei danni causati dal sisma e le procedure da attuare per riparare edifici pubblici e privati danneggiati. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

