Oaktree vuole il colpo mondiale e potrebbe arrivare dal Real Madrid

Oaktree, proprietario dell’Inter, si prepara a discutere con la dirigenza nerazzurra in vista della sfida di Champions League contro l’Arsenal. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, un possibile investimento su un calciatore di livello mondiale, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e migliorare la presenza globale del brand Inter. L’incontro si svolgerà a Milano nei giorni precedenti la partita, sottolineando la volontà del fondo americano di puntare in alto.

Oaktree guarda lontano e pensa in grande per il futuro dell'Inter. Il fondo americano, proprietario del club, è atteso a Milano nei giorni che precederanno la sfida di Champions League contro l'Arsenal e, nel corso degli incontri con la dirigenza nerazzurra, verrà affrontato anche un tema strategico: l'eventuale investimento su un calciatore di caratura mondiale, capace di rafforzare la squadra ma soprattutto di far crescere ulteriormente il brand Inter a livello globale. La domanda, inevitabile, è una sola: chi potrebbe essere il profilo giusto? Secondo il Corriere dello Sport, al momento non esiste ancora un nome definito, ma una pista in particolare potrebbe diventare concreta nelle prossime settimane.

