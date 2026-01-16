Nuovo Isee 2026 per ottenere i bonus non servirà più presentarlo | cosa cambia e da quando

Dal 2026, il nuovo Isee semplifica l'accesso ai bonus: non sarà più necessario presentarlo, poiché Comuni, scuole, università e altre amministrazioni accederanno direttamente ai dati Isee dall’Inps. Questa modifica mira a rendere più immediata e trasparente la distribuzione delle agevolazioni sociali, riducendo i tempi e gli oneri per i cittadini. Di seguito, analizziamo le principali novità e le date di entrata in vigore.

Comuni, scuole, università e tutte le altre amministrazioni dovranno prendere i dati Isee direttamente dalla banca dati dell'Inps, quando erogano un bonus. Perciò, chi fa domanda non sarà tenuto a presentarlo. È una delle novità inserite nel nuovo decreto Pnrr, atteso al Consiglio dei ministri nelle prossime settimane.

